Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Haut-Ampurdan
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Jardin

Villas avec jardin à vendre en Haut-Ampurdan, Espagne

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Peralada, Espagne
TOP TOP
Villa 4 chambres
Peralada, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Scat Realty
Langues
Русский, Español
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Haut-Ampurdan, Espagne

avec Garage
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller