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Maisons de ville Piscine à vendre en Torrox, Espagne

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1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Torrox, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Torrox, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 177 m²
Une brillante maison neuve construite avec terrasse sur le toit et vue panoramique sur la me…
$483,793
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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