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Villas Piscine à vendre en Torrevieja, Espagne

3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Villa 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 287 m²
Incroyable nouvelle collection de villas de luxe haut de gamme, chacune dotée d’une piscine …
$642,357
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Villa 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 466 m²
Étonnante nouvelle collection de villas de luxe haut de gamme avec une grande piscine privée…
$740,075
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Villa 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
Villa moderne de luxe avec un beau design intérieur, piscine privée et terrasse ensoleillée …
$480,530
T.V.A.
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