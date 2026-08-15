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Villas près du club de golf à vendre en Torrevieja, Espagne

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Villa 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Nombre d'étages 1
Villa de luxe avec grande terrasse sur le toit, jardin et piscine privée située près de la p…
$665,521
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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