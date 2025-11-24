Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Torrevieja
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Garage

Maisons de ville avec garage à vendre en Torrevieja, Espagne

2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 158 m²
Nombre d'étages 2
We offer a magnificent townhouse in the Residential la Laguna residential complex with a pri…
$314,129
Maison de ville 2 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Sol 1/2
For sale a new two-storey duplex in a gated residential complex in a residential area of the…
$355,236
