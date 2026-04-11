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Penthouses Piscine à vendre en Torrevieja, Espagne

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3 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Penthouse 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Sol 4
Penthouse moderne avec grande terrasse sur le toit, piscine communautaire et vue imprenable …
$461,802
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 chambres dans La Mata, Espagne
Penthouse 3 chambres
La Mata, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 191 m²
Sol 6/6
Penthouse de plage de luxe haut de gamme avec vue sur la mer, grande terrasse sur le toit et…
$1,09M
T.V.A.
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Penthouse 2 chambres dans Torrevieja, Espagne
Penthouse 2 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 158 m²
Penthouse de ville prêt avec intérieur moderne, grandes terrasses et piscine à seulement 200…
$402,904
T.V.A.
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