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avec jardin Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Torrevieja, Espagne

2 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Duplex 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Nombre d'étages 1
Superbe maison en duplex au dernier étage avec une grande terrasse sur le toit et une piscin…
$376,070
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Duplex 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Duplex 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Duplex de luxe au rez-de-chaussée avec une grande terrasse et une piscine communautaire situ…
$352,928
T.V.A.
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