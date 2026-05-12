Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Torre-Pacheco
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Torre-Pacheco, Espagne

;
4 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Villa incroyable avec une piscine privée, une terrasse ensoleillée sur le toit et un espace …
$372,309
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 169 m²
Villa splendide avec piscine, vaste terrasse sur le toit et parking privé situé dans un refu…
$359,708
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 2 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 2 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Villa fantastique avec piscine, située dans un complexe prestigieux avec un lagon de plage, …
$342,525
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
AdriastarAdriastar
Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 183 m²
Villa incroyable avec une vue panoramique, une piscine privée et une cour luxuriante située …
$380,266
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller