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Maisons de ville Piscine à vendre en Torre-Pacheco, Espagne

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2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 101 m²
Charmante maison de ville avec terrasse privée, terrasse spacieuse sur le toit et accès à la…
$254,889
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Maison de ville 2 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Maison de ville incroyable avec accès à la piscine communautaire, terrasse privée sur le toi…
$266,528
T.V.A.
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