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Penthouses avec jardin à vendre en Torre-Pacheco, Espagne

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Penthouse 2 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Penthouse 2 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Sol 3
Superbe penthouse avec terrasse sur le toit, piscine communautaire et espaces verts dans une…
$457,814
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Penthouse 2 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Sol 1/2
Élégant duplex au dernier étage avec terrasse sur le toit, situé à l’intérieur d’un complexe…
$276,704
T.V.A.
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