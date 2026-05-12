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Maisons Piscine à vendre en Torre-Pacheco, Espagne

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11 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Villa incroyable avec une piscine privée, une terrasse ensoleillée sur le toit et un espace …
$372,309
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Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 158 m²
Jolie villa avec grande terrasse sur le toit, piscine privée et vue imprenable sur la mer si…
$480,762
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Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 144 m²
Charmante villa massive avec piscine privée, terrasse anglaise et finitions luxueuses située…
$958,179
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AdriastarAdriastar
Villa 2 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 2 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Nombre d'étages 1
Villa moderne et confortable équipée d’une piscine privée et d’une immense terrasse sur le t…
$306,932
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Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 169 m²
Villa splendide avec piscine, vaste terrasse sur le toit et parking privé situé dans un refu…
$359,708
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Villa 4 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 4 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 223 m²
Nombre d'étages 1
Villa spacieuse avec piscine privée, jardin, grande terrasse sur le toit et vue panoramique …
$783,608
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MontbelMontbel
Villa 5 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 5 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 144 m²
Villa radieuse et spacieuse avec réceptions sur le toit, piscine privée et salon à aire ouve…
$987,067
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Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 173 m²
Belle villa équipée d’une piscine privée et d’une immense terrasse sur le toit située à prox…
$369,210
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Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Villa opulente et clé en main avec terrasse sur le toit, située dans une station balnéaire a…
$453,083
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Villa 2 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 2 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Villa fantastique avec piscine, située dans un complexe prestigieux avec un lagon de plage, …
$342,525
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Villa 3 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Villa 3 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 183 m²
Villa incroyable avec une vue panoramique, une piscine privée et une cour luxuriante située …
$380,266
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