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Villas avec terrasse à vendre en Tarifa, Espagne

4 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Tarifa, Espagne
Villa 6 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 350 m²
Grande maison dans une ville historique très lumineuse d'une superficie d'environ 350 m2. Il…
$956,057
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Villa 6 chambres dans Tarifa, Espagne
Villa 6 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Casa for sale in the town of Bologna. The property has two floors, a land of about 50 m2 and…
$810,008
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Villa 3 chambres dans Tarifa, Espagne
Villa 3 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
In the city of Tarifa, Cadiks, by the road leading to the Sanctuary of Virgen de la Luz, ver…
$390,510
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OneOne
Villa 5 chambres dans Tarifa, Espagne
Villa 5 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
I sell a house in the heart of Tarify, ready to live. A unique house in the city according t…
$1,68M
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