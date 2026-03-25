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Villas avec jardin à vendre en Tarifa, Espagne

3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Tarifa, Espagne
Villa 4 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 390 m²
The villa is located in the Los Arcornocales Nature Park, a protected and privileged place w…
$835,258
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Villa 1 chambre dans Tarifa, Espagne
Villa 1 chambre
Tarifa, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Urban plot of 2,500 m2 in the fourth at 10 min by car at rate. He currently has a building o…
$292,883
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Villa 3 chambres dans Tarifa, Espagne
Villa 3 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
In the city of Tarifa, Cadiks, by the road leading to the Sanctuary of Virgen de la Luz, ver…
$390,510
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