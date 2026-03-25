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Penthouses avec jardin à vendre en Tarifa, Espagne

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2 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Tarifa, Espagne
Penthouse 2 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Magnifique penthouse situé dans la plage avec vue sur la mer appartenant à une belle urbanis…
$417,189
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Penthouse 2 chambres dans Tarifa, Espagne
Penthouse 2 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390,510
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