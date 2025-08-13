Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Serrania de Ronda
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Serrania de Ronda, Espagne

Ronda
6
14 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Ronda, Espagne
Maison 4 chambres
Ronda, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 398 m²
Villa exclusive à Arriate, Ronda. Présente cette villa imposante dans la Serranía de Ronda, …
$502,236
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 7 chambres dans Ronda, Espagne
Maison 7 chambres
Ronda, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 690 m²
Ronda. Propriété extraordinaire avec de multiples possibilités: Affaires familiales ou hôtel…
$496,396
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 4 chambres dans Cortes de la Frontera, Espagne
Maison 4 chambres
Cortes de la Frontera, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 198 m²
Finca rustique sur un emplacement éloigné. Idéal pour les amoureux de la nature, la famille …
$408,084
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
TekceTekce
Maison 4 chambres dans Cortes de la Frontera, Espagne
Maison 4 chambres
Cortes de la Frontera, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 198 m²
Finca rustique sur un emplacement éloigné. Idéal pour les amoureux de la nature, la famille …
$408,084
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 2 chambres dans Jubrique, Espagne
Maison 2 chambres
Jubrique, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Finca - Cortijo, Jubrique, Costa del Sol.2 Chambres, 2 Salles de bains, Construit 110 m2, Te…
$349,786
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 7 chambres dans Ronda, Espagne
Maison 7 chambres
Ronda, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 360 m²
Maison de 360 m2 avec locaux dans la ville de Ronda. Au rez-de-chaussée il y a un garage de …
$419,743
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 7 chambres dans Ronda, Espagne
Maison 7 chambres
Ronda, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 690 m²
Ronda. Propriété extraordinaire avec de multiples possibilités: Affaires familiales ou hôtel…
$496,396
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 7 chambres dans Ronda, Espagne
Maison 7 chambres
Ronda, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 360 m²
Maison de 360 m2 avec locaux dans la ville de Ronda. Au rez-de-chaussée il y a un garage de …
$419,743
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 4 chambres dans Gaucin, Espagne
Maison 4 chambres
Gaucin, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Nous vous présentons une impressionnante maison individuelle, située à Gaucín, sur une rue t…
$490,556
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 4 chambres dans Gaucin, Espagne
Maison 4 chambres
Gaucin, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Nous vous présentons une impressionnante maison individuelle, située à Gaucín, sur une rue t…
$490,556
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 7 chambres dans Ronda, Espagne
Maison 7 chambres
Ronda, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 360 m²
Maison de 360 m2 avec locaux dans la ville de Ronda. Au rez-de-chaussée il y a un garage de …
$419,743
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 4 chambres dans Cortes de la Frontera, Espagne
Maison 4 chambres
Cortes de la Frontera, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 198 m²
Finca rustique sur un emplacement éloigné. Idéal pour les amoureux de la nature, la famille …
$408,084
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 2 chambres dans Jubrique, Espagne
Maison 2 chambres
Jubrique, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Finca - Cortijo, Jubrique, Costa del Sol.2 Chambres, 2 Salles de bains, Construit 110 m2, Te…
$349,786
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 2 chambres dans Jubrique, Espagne
Maison 2 chambres
Jubrique, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Finca - Cortijo, Jubrique, Costa del Sol.2 Chambres, 2 Salles de bains, Construit 110 m2, Te…
$349,786
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English

Caractéristiques des propriétés en Serrania de Ronda, Espagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller