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Maisons à vendre en Serra de Tramuntana, Espagne

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Santa Ponsa
44
Andratx
18
122 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Villa 6 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 452 m²
Villa de luxe à vendre à Santa Ponsa, Palma de Majorque (Espagne) — 3 750 000 €• Lieu: Munic…
$4,40M
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Château dans Palmanova, Espagne
Château
Palmanova, Espagne
Surface 745 m²
$13,98M
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Château 4 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Château 4 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 305 m²
$4,60M
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CoexCoex
Château 3 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Château 3 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 375 m²
$2,15M
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Château 4 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Château 4 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 536 m²
En vente est une villa de luxe de classe premium, en construction, dans l'un des meilleurs e…
$11,49M
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Château 4 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Château 4 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 820 m²
Villa Vista Mar y Golf est situé à Nova Santa Ponsa. Cet endroit offre non seulement une vue…
$5,23M
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MontbelMontbel
Château 4 chambres dans Son Caliu, Espagne
Château 4 chambres
Son Caliu, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 354 m²
Nous vous présentons une villa d'orientation sud, située dans un quartier résidentiel de la …
$5,75M
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Château 7 chambres dans sa Mola, Espagne
Château 7 chambres
sa Mola, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 145 m²
L'emblématique Villa Italia au cœur du port d'Andrac est à vendre avec le projet de rénovati…
$11,04M
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Château 5 chambres dans Bendinat, Espagne
Château 5 chambres
Bendinat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 340 m²
Villa méditerranéenne ! Cette superbe propriété dispose d'une superficie totale de terrain d…
$2,15M
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Château 6 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Château 6 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 354 m²
Situé dans l'une des plus belles rues de Nova Santa Ponsa, dans une petite impasse, verdoyan…
$3,95M
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Château 4 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Château 4 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nous vous présentons une superbe villa en construction dans la zone souhaitée de Santa Ponsa…
$3,43M
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Château 4 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Château 4 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 280 m²
$1,51M
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Villa 4 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Villa 4 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 395 m²
Sol 2
$4,02M
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Château 4 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Château 4 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 181 m²
Nous vous présentons une occasion incroyable de devenir le propriétaire d'une villa de luxe …
$2,31M
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Château 6 chambres dans Port dAndratx, Espagne
Château 6 chambres
Port dAndratx, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 540 m²
La propriété unique située à Port Andrach est à vendre par Imperial Properties. Offrez-vous …
$13,36M
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Château 5 chambres dans Sol de Mallorca, Espagne
Château 5 chambres
Sol de Mallorca, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 766 m²
$5,77M
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Château 6 chambres dans Ses Rotes Velles, Espagne
Château 6 chambres
Ses Rotes Velles, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 868 m²
Villa exceptionnelle avec vue sur la mer de la plus haute qualité, très proche de la plage (…
$5,69M
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Château 4 chambres dans Sol de Mallorca, Espagne
Château 4 chambres
Sol de Mallorca, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 690 m²
$3,49M
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Château 4 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Château 4 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 622 m²
Bienvenue dans une villa spacieuse située dans la zone prestigieuse de Nova Santa Ponsa dans…
$2,79M
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Château 5 chambres dans Sol de Mallorca, Espagne
Château 5 chambres
Sol de Mallorca, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 014 m²
Villa exclusive sur l'océan dans la zone prestigieuse de Sol de Majorque, Calvia, Majorque, …
$29,05M
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Château 4 chambres dans ses Illetes, Espagne
Château 4 chambres
ses Illetes, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
$8,15M
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Château 5 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Château 5 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 666 m²
Bienvenue dans cette villa à Santa Ponsa, Calvia, Majorque ! Cette superbe propriété offre u…
$4,94M
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Château 6 chambres dans Serra de Tramuntana, Espagne
Château 6 chambres
Serra de Tramuntana, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 420 m²
Bienvenue dans cette belle finca à Calvia, Majorque, située sur 33 000 mètres carrés de terr…
$9,24M
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Château 3 chambres dans Bendinat, Espagne
Château 3 chambres
Bendinat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 494 m²
Excellente maison à vendre à Costa den Blanes. La villa a été construite sur un terrain de 1…
$9,88M
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Château 4 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Château 4 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 521 m²
Cette villa moderne, construite avec la participation du célèbre architecte Ma York Alejandr…
$5,64M
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Château 3 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Château 3 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 136 m²
Bienvenue dans cette charmante villa située dans le quartier populaire El Toro de Calvia. Ce…
$764,538
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Château 4 chambres dans Serra de Tramuntana, Espagne
Château 4 chambres
Serra de Tramuntana, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 312 m²
Hôtel dans le style du Finn, situé dans la ville pittoresque de Calvia, situé dans la ville …
$2,90M
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Château 3 chambres dans Andratx, Espagne
Château 3 chambres
Andratx, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
$931,767
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Château 5 chambres dans Palmanova, Espagne
Château 5 chambres
Palmanova, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 475 m²
Ce nouveau projet de construction commencera dans la seconde moitié de 2023. Cette magnifiqu…
$4,36M
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Villa 3 chambres dans Santa Ponsa, Espagne
Villa 3 chambres
Santa Ponsa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 215 m²
Cette élégante villa individuelle est située dans le complexe résidentiel de Marina Golf à S…
$2,07M
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