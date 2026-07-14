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Vue sur la mer Villas à vendre en Santa Pola, Espagne

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Villa 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 169 m²
Nombre d'étages 2
Grande villa familiale avec piscine et immense terrain situé dans un quartier résidentiel pr…
$618,051
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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