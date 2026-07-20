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Villas avec jardin à vendre en Santa Pola, Espagne

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4 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Santa Pola, Espagne
Villa 4 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 205 m²
Belle villa avec piscine privée, jardin et sous-sol située dans un quartier calme à proximit…
$496,615
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Villa 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 169 m²
Nombre d'étages 2
Grande villa familiale avec piscine et immense terrain situé dans un quartier résidentiel pr…
$618,051
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Santa Pola, Espagne
Villa 4 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 205 m²
Nombre d'étages 2
Belle villa avec piscine privée, jardin et sous-sol située dans un quartier calme près d’Ali…
$449,369
T.V.A.
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LDV InvestLDV Invest
Villa 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Villa 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
Belle villa de plage avec piscine privée et jardin située dans un quartier calme près d’Alic…
$510,348
T.V.A.
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