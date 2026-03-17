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Maisons Piscine à vendre en Santa Pola, Espagne

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Villa 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
Belle villa de plage avec piscine privée et jardin située dans un quartier calme près d’Alic…
$510,348
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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