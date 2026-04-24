Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Sant Josep de sa Talaia
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Sant Josep de sa Talaia, Espagne

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Ibiza, Espagne
Appartement 2 chambres
Ibiza, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Appartement de luxe avec vue panoramique sur la mer, piscine et salle de sport Appartemen…
$1,43M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Sant Josep de sa Talaia, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller