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Maisons de ville avec garage à vendre en Sant Joan dAlacant, Espagne

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1 propriété total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Sant Joan dAlacant, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Sant Joan dAlacant, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Nombre d'étages 4
Nous présentons une maison de ville en quatre niveaux dans la ville de San Juan. L'apparteme…
$1,23M
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