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Mountain View Appartements à vendre en Sant Joan dAlacant, Espagne

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Appartement 2 chambres dans Sant Joan dAlacant, Espagne
Appartement 2 chambres
Sant Joan dAlacant, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 1/4
Appartement impeccable au rez-de-chaussée avec cour privée, espaces de coworking et piscine …
$512,728
T.V.A.
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