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Appartements avec jardin à vendre en San Roque, Espagne

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Penthouse 3 chambres dans San Roque, Espagne
Penthouse 3 chambres
San Roque, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 275 m²
Sol 3/3
Excellent penthouse en duplex dans un prestigieux complexe de golf avec d’immenses terrasses…
$734,338
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans San Roque, Espagne
Appartement 3 chambres
San Roque, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Sol 1
Exquis appartement au rez-de-chaussée dans un prestigieux complexe de golf avec terrasse, pi…
$515,043
T.V.A.
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Penthouse 2 chambres dans San Roque, Espagne
Penthouse 2 chambres
San Roque, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Sol 3/3
Penthouse de prestige avec grande terrasse sur le toit, piscine et jardin partagés, et vue i…
$545,549
T.V.A.
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AdriastarAdriastar
Penthouse 2 chambres dans San Roque, Espagne
Penthouse 2 chambres
San Roque, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 207 m²
Sol 2/3
Elégante maison en duplex au dernier étage grand toit avec terrasse, piscine communautaire, …
$447,610
T.V.A.
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