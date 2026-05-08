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Villas près du club de golf à vendre en San Pedro del Pinatar, Espagne

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Villa 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 222 m²
Nombre d'étages 2
Villa moderne et spacieuse avec piscine privée et toit, à proximité des installations sporti…
$553,048
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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