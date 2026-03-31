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Mountain View Maisons de ville à vendre en San Pedro del Pinatar, Espagne

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Maison de ville 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Maison de ville 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 191 m²
Élégante maison de ville spacieuse avec piscine privée, grande terrasse sur le toit et jardi…
$436,694
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Maison de ville 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Maison de ville 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 194 m²
Maison de ville moderne et généreuse avec une spacieuse terrasse sur le toit, une piscine pr…
$485,446
T.V.A.
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