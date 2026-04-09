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Penthouses avec jardin à vendre en San Pedro del Pinatar, Espagne

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Penthouse 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Penthouse 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 171 m²
Sol 4/4
Penthouse splendide avec une vue sur la mer à couper le souffle, une terrasse sur le toit et…
$1,05M
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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