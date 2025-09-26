Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bungalows avec garage à vendre en San Pedro del Pinatar, Espagne

4 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Bungalow 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Sol 1/2
$318,589
Bungalow 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Bungalow 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Sol 2/2
$354,000
Bungalow 2 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Bungalow 2 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Sol 1/2
$369,927
Bungalow 2 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Bungalow 2 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 68 m²
Sol 2/2
$341,734
