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Mountain View Appartements à vendre en San Pedro del Pinatar, Espagne

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Appartement 2 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Appartement 2 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
Sol 3/4
Appartement citadin captivant avec accès à pied vers la plage, cuisine designer et piscine d…
$269,208
T.V.A.
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