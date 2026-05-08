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Appartements près du club de golf à vendre en San Pedro del Pinatar, Espagne

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Appartement 1 chambre dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Appartement 1 chambre
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Nombre d'étages 3
Appartement douillet au rez-de-chaussée avec terrasse commune sur le toit, piscine et parkin…
$279,030
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Appartement 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Sol 1/2
Appartement en bord de mer impressionnant avec terrasse, piscine et parking privé, situé dan…
$461,835
T.V.A.
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Penthouse 1 chambre dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Penthouse 1 chambre
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Sol 2/2
Penthouse haut de gamme avec terrasse, piscine et parking privé situé dans une zone touristi…
$428,238
T.V.A.
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