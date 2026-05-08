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Maisons de ville avec garage à vendre en San Miguel de Salinas, Espagne

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Maison de ville 3 chambres dans San Miguel de Salinas, Espagne
Maison de ville 3 chambres
San Miguel de Salinas, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
Belle maison de ville rénovée sur une belle urbanisation située juste en dehors de San Migue…
$269,450
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Maison de ville 3 chambres dans San Miguel de Salinas, Espagne
Maison de ville 3 chambres
San Miguel de Salinas, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons une spacieuse maison de ville dans la ville de San Miguel de Salinas. S…
$340,048
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Maison de ville 7 chambres dans San Miguel de Salinas, Espagne
Maison de ville 7 chambres
San Miguel de Salinas, Espagne
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Grande maison de 7 chambres à San Miguel . Spacieuse maison jumelée d'angle de 400 m2 avec 7…
$406,802
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