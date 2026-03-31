Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. San Miguel de Salinas
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Penthouses à vendre en San Miguel de Salinas, Espagne

Attique Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans San Miguel de Salinas, Espagne
Penthouse 2 chambres
San Miguel de Salinas, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Sol 2/3
Charmant penthouse met een royaal zonovergoten terras, groene tuinen en een zwembad op het d…
$269,208
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 2 chambres dans San Miguel de Salinas, Espagne
Penthouse 2 chambres
San Miguel de Salinas, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Sol 2/3
Penthouse splendide avec une oasis panoramique sur le toit, avec piscine et espace détente, …
$179,153
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller