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Mountain View Maisons à vendre en San Miguel de Salinas, Espagne

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2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans San Miguel de Salinas, Espagne
Villa 3 chambres
San Miguel de Salinas, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 177 m²
Nombre d'étages 2
Villa moderne avec piscine privée, jardin et immense terrasse sur le toit située sur la Cost…
$457,814
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans San Miguel de Salinas, Espagne
Villa 3 chambres
San Miguel de Salinas, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 193 m²
Nombre d'étages 1
Superbe villa avec une grande terrasse, piscine privée, solarium et jardin à proximité d’un …
$451,386
T.V.A.
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