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Appartements Piscine à vendre en San Miguel de Salinas, Espagne

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5 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans San Miguel de Salinas, Espagne
Appartement 3 chambres
San Miguel de Salinas, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Nombre d'étages 2
Appartement moderne au rez-de-chaussée avec terrasse privée, piscine sur le toit élégante et…
$219,607
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans San Miguel de Salinas, Espagne
Appartement 1 chambre
San Miguel de Salinas, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 1
Charmant appartement douillet avec terrasse privée, accès à la piscine sur le toit et zone l…
$143,294
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans San Miguel de Salinas, Espagne
Appartement 2 chambres
San Miguel de Salinas, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 1/3
Appartement élégant avec piscine sur le toit et espaces communs verts, idéalement situé à pr…
$179,153
T.V.A.
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AuraAura
Penthouse 2 chambres dans San Miguel de Salinas, Espagne
Penthouse 2 chambres
San Miguel de Salinas, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Sol 2/3
Charmant penthouse met een royaal zonovergoten terras, groene tuinen en een zwembad op het d…
$269,208
T.V.A.
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Penthouse 2 chambres dans San Miguel de Salinas, Espagne
Penthouse 2 chambres
San Miguel de Salinas, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Sol 2/3
Penthouse splendide avec une oasis panoramique sur le toit, avec piscine et espace détente, …
$179,153
T.V.A.
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