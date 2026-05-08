Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. San Miguel de Salinas
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Appartements à vendre en San Miguel de Salinas, Espagne

;
penthouses
28
1 BHK
24
2 BHK
262
3 BHK
77
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans San Miguel de Salinas, Espagne
Appartement 1 chambre
San Miguel de Salinas, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Nombre d'étages 3
Appartement accueillant au rez-de-chaussée avec piscine sur le toit et espace d’activité sit…
$127,314
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller