Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. San Miguel de Abona
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Jardin

Maisons de ville avec jardin à vendre en San Miguel de Abona, Espagne

;
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans San Miguel de Abona, Espagne
Maison de ville 4 chambres
San Miguel de Abona, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine commune, balcon
$352,610
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller