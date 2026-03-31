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Maisons de ville Piscine à vendre en Rojales, Espagne

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2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Rojales, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Rojales, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Nombre d'étages 2
Grande maison de ville prête à l’emploi et meublée avec piscine privée, jardin et terrasse s…
$410,318
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Maison de ville 3 chambres dans Rojales, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Rojales, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 163 m²
Nombre d'étages 1
Maison de ville moderne et spacieuse, clé en main, avec piscine privée, jardin et terrasse s…
$366,439
T.V.A.
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