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Maisons de ville avec garage à vendre en Rojales, Espagne

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Maison de ville 3 chambres dans Rojales, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Rojales, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons une nouvelle maison de ville de deux étages d'une superficie de 110,35 …
$477,597
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Maison de ville 3 chambres dans Rojales, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Rojales, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 134 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons une nouvelle maison de ville de deux étages d'une superficie de 134,20 …
$482,304
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Maison de ville 3 chambres dans Rojales, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Rojales, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Nombre d'étages 2
Nous présentons une nouvelle maison de ville de deux étages d'une superficie de 167 m2 du pr…
$418,765
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Maison de ville 3 chambres dans Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville de trois chambres à vendre à Ciudad Quesada. Maison unifamiliale de deux éta…
$400,057
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