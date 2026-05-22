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Appartements avec terrasse à vendre en Puerto de la Cruz, Espagne

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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Puerto de la Cruz, Espagne
Appartement 2 chambres
Puerto de la Cruz, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 68 m²
terrasse, stationnement, vue sur la montagne
$409,284
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