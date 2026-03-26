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Villas Piscine à vendre en Pilar de la Horadada, Espagne

5 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Villa 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Villa moderne généreuse avec jardin privé et piscine de bain, située à proximité des parcour…
$577,542
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Villa 4 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 211 m²
Villa de luxe avec une grande terrasse sur le toit, une piscine privée, un sous-sol et un gr…
$561,339
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Villa 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 362 m²
Nombre d'étages 2
Spacieuse villa moderne avec grande terrasse sur le toit, piscine privée et jardin située à …
$800,888
T.V.A.
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OneOne
Villa 4 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Villa 4 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 255 m²
Nombre d'étages 1
Magnifique villa avec piscine privée, vaste terrasse sur le toit et superbe jardin, située à…
$1,34M
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Villa 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
Villa spacieuse haut de gamme avec piscine privée et jardin individuel, située près du centr…
$642,546
T.V.A.
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