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Maisons de ville Piscine à vendre en Pilar de la Horadada, Espagne

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Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Maison de ville moderne avec piscine privée, terrasse sur le toit et vue sur la mer à côté d…
$445,193
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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