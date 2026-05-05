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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Pilar de la Horadada, Espagne

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Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Maison de ville de 3 chambres à côté de la plage de Higuericas à La Torre de la Horadada. Ma…
$340,532
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Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Maison de ville moderne avec piscine privée, terrasse sur le toit et vue sur la mer à côté d…
$445,193
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Maison de ville 3 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 222 m²
Nombre d'étages 1
Magnifique maison de ville avec une grande terrasse sur le toit, un jardin et une piscine pr…
$474,350
T.V.A.
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