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Mountain View Duplex à vendre en Pilar de la Horadada, Espagne

1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Pilar de la Horadada, Espagne
Duplex 2 chambres
Pilar de la Horadada, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Un duplex de plage fantastique au dernier étage avec une terrasse sur le toit privée, des pi…
$399,803
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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