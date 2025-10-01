Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Partido Judicial de Motril
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Partido Judicial de Motril, Espagne

3 propriétés total trouvé
Villa 9 chambres dans Torrenueva Costa, Espagne
Villa 9 chambres
Torrenueva Costa, Espagne
Chambres 9
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 100 m²
THE LARGEST HOUSE IN TORRENUEVA IN MIJAS AT WALKING DISTANCE TO THE BEACH AND TO THE MOST PO…
$2,35M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 9 chambres dans Torrenueva Costa, Espagne
Villa 9 chambres
Torrenueva Costa, Espagne
Chambres 9
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 100 m²
THE LARGEST HOUSE IN TORRENUEVA IN MIJAS AT WALKING DISTANCE TO THE BEACH AND TO THE MOST PO…
$2,35M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 9 chambres dans Torrenueva Costa, Espagne
Villa 9 chambres
Torrenueva Costa, Espagne
Chambres 9
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 100 m²
THE LARGEST HOUSE IN TORRENUEVA IN MIJAS AT WALKING DISTANCE TO THE BEACH AND TO THE MOST PO…
$2,35M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Partido Judicial de Motril, Espagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller