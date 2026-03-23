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Vue sur la mer Appartements à vendre en Partido Judicial de Granada, Espagne

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Appartement 3 chambres dans Monachil, Espagne
Appartement 3 chambres
Monachil, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 4/5
Appartement luxueux situé à Sierra Nevada, avec sauna commun et vue imprenable sur les majes…
$459,678
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Partido Judicial de Granada, Espagne

avec Jardin
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