  2. Espagne
  3. Orihuela
  4. Location courte durée
  5. Appartement
  6. Garage

Location courte durée appartements avec garage en Orihuela, Espagne

Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Biens similaires aux alentours

Appartement 1 chambre dans Torrevieja, Espagne
Appartement 1 chambre
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/5
Appartement confortable dans une maison avec piscine à côté d'un grand parc "Nations". L'app…
$58
par nuit
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne, balcon
$5,207
par mois
Appartement 1 chambre dans Torrevieja, Espagne
Appartement 1 chambre
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 1/5
Appartement confortable à louer près du "Parc des Nations"! L'appartement se compose d'une c…
$46
par nuit
Appartement 2 chambres dans Orihuela, Espagne
Appartement 2 chambres
Orihuela, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
L'urbanisation de Flamenca Villadg est considérée comme l'une des plus belles de la région d…
$81
par nuit
Appartement 1 chambre dans Guia de Isora, Espagne
Appartement 1 chambre
Guia de Isora, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
balcon
$2,092
par mois
Appartement 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Appartement 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 94 m²
Nombre d'étages 5
Complexe fermé, situé à 170 m de la mer, à environ 170 m de l'excellente plage de sable ACEQ…
$116
par nuit
Appartement 2 chambres dans Torrevieja, Espagne
Appartement 2 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 5/5
Appartement confortable à louer dans un quartier calme, près du "Parc des Nations", le parc …
$46
par nuit
Appartement 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Appartement 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Appartement Chaleureux à Guardamar del SeguraDécouvrez l'essence de la vie côtière dans cet …
$1,965
par mois
Appartement 2 chambres dans Torrevieja, Espagne
Appartement 2 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Nombre d'étages 5
L'urbanisation de RECOLETA est considérée comme l'une des plus belles dans le quartier résid…
$69
par nuit
Appartement 1 chambre dans Torrevieja, Espagne
Appartement 1 chambre
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
A louer un appartement avec une chambre à 240 mètres de la mer! Depuis le balcon il y a une …
$46
par nuit
Appartement 2 chambres dans Torrevieja, Espagne
Appartement 2 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 4/5
Appartement en urbanisation avec piscine dans un complexe fermé, situé à 200 mètres de la me…
$46
par nuit
Maison de ville 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville de deux étages à 350 mètres de la mer, de la plage de sable NAU FRAGOS et à …
$69
par nuit
