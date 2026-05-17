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Villas avec garage à vendre en Orientale, Espagne

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Fortuna
8
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Abanilla, Espagne
Villa 4 chambres
Abanilla, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Spacieuse maison de ville de 4 chambres près d'Abanilla . Grande maison de campagne semi-neu…
$302,282
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Caractéristiques des propriétés en Orientale, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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