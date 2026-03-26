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Mountain View Villas à vendre en Nord-Ouest, Espagne

Calasparra
31
Moratalla
4
2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Caravaca de la Cruz, Espagne
Villa 3 chambres
Caravaca de la Cruz, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Villa emblématique au design rustique et traditionnel, piscine privée et cour excédentaire s…
$331,069
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Calasparra, Espagne
Villa 3 chambres
Calasparra, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 136 m²
Villa moderne d’un seul étage avec un immense jardin privé et une piscine, située sur un vas…
$468,109
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Nord-Ouest, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
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Bon marché
Luxe
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