Appartement dans un nouvel immeuble Bel appartement au rez-de-chaussée avec terrasse et piscine communautaire situé à proximité de la plage

Bel appartement au rez-de-chaussée avec terrasse et piscine communautaire situé à proximité de la plage

Date de livraison : octobre 2025

Notre agence est ravie de vous présenter ce nouveau projet d’appartements situé à l’ouest d’Estepona. Il s’agit d’un nouveau développement résidentiel entouré de belles plages et d’un grand nombre de terrains de golf. Ce projet résidentiel se compose de 41 appartements de 1, 2 et 3 chambres, répartis dans deux bâtiments de faible hauteur : rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage au sein d’un complexe fermé. Il y a aussi des penthouses disponibles. Grâce à son orientation sud, toutes les habitations bénéficient d’une lumière naturelle. Il dispose également de magnifiques terrasses. Ce développement est une combinaison de confort et de design. À l’intérieur du développement, il y a des jardins paysagers, une piscine extérieure commune, un gymnase et une salle polyvalente à la disposition des résidents. Cet emplacement est un endroit parfait pour les amateurs de golf, car à proximité du complexe se trouvent deux des terrains de golf les plus prestigieux de la région : Azata Golf et Valle Romano. Il est également proche des écoles bilingues et des centres de santé. D’autre part, il convient de mentionner la proximité de magnifiques ports de plaisance tels que le port de plaisance de Cabopino, Marbella et Puerto Banus, à seulement 5 minutes en voiture du centre d’Estepona.

NOTRE OFFRE TOUT INCLUS

Vols et hébergement dans un hôtel spa 5 étoiles de luxe *

Navette aéroport-hôtel et vers les propriétés

Compte bancaire et numéro de téléphone nationaux

Demande de numéro d'identification fiscale national

Permis de location pour votre nouveau bien

Raccordements à l'eau et à l'électricité

Assurance habitation et système d'alarme

Intermédiation par un avocat et un conseiller fiscal

Services de décoration intérieure et de gestion locative

Création d'une société à Dubaï (taux d'imposition de 0 à 9 %) *

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