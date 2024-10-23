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Appartement dans un nouvel immeuble Bel appartement au rez-de-chaussée avec terrasse et piscine communautaire situé à proximité de la plage

Estepona, Espagne
Vendu ou obsolète
13
ID: 34033
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

À propos du complexe

Bel appartement au rez-de-chaussée avec terrasse et piscine communautaire situé à proximité de la plage

Date de livraison : octobre 2025

Notre agence est ravie de vous présenter ce nouveau projet d’appartements situé à l’ouest d’Estepona. Il s’agit d’un nouveau développement résidentiel entouré de belles plages et d’un grand nombre de terrains de golf. Ce projet résidentiel se compose de 41 appartements de 1, 2 et 3 chambres, répartis dans deux bâtiments de faible hauteur : rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage au sein d’un complexe fermé. Il y a aussi des penthouses disponibles. Grâce à son orientation sud, toutes les habitations bénéficient d’une lumière naturelle. Il dispose également de magnifiques terrasses. Ce développement est une combinaison de confort et de design. À l’intérieur du développement, il y a des jardins paysagers, une piscine extérieure commune, un gymnase et une salle polyvalente à la disposition des résidents. Cet emplacement est un endroit parfait pour les amateurs de golf, car à proximité du complexe se trouvent deux des terrains de golf les plus prestigieux de la région : Azata Golf et Valle Romano. Il est également proche des écoles bilingues et des centres de santé. D’autre part, il convient de mentionner la proximité de magnifiques ports de plaisance tels que le port de plaisance de Cabopino, Marbella et Puerto Banus, à seulement 5 minutes en voiture du centre d’Estepona.

 

NOTRE OFFRE TOUT INCLUS

Vols et hébergement dans un hôtel spa 5 étoiles de luxe *
Navette aéroport-hôtel et vers les propriétés
Compte bancaire et numéro de téléphone nationaux
Demande de numéro d'identification fiscale national
Permis de location pour votre nouveau bien
Raccordements à l'eau et à l'électricité
Assurance habitation et système d'alarme
Intermédiation par un avocat et un conseiller fiscal
Services de décoration intérieure et de gestion locative
Création d'une société à Dubaï (taux d'imposition de 0 à 9 %) *
Feedback
 

Localisation sur la carte

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Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 95–120 m²
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