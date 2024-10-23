  1. Realting.com
  Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada

Rojales, Espagne
depuis
$349,637
;
29
ID: 27752
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Région
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Ville
    Rojales

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec jardins privés à Ciudad Quesada

Situés dans la ville prisée de Ciudad Quesada, ces appartements allient tranquillité et accessibilité. Le quartier est réputé pour son dynamisme, son cadre pittoresque et ses commodités accessibles toute l'année.

Les appartements à vendre à Rojales Ciudad Quesada se trouvent à 400 m des supermarchés et restaurants, à 2,2 km du centre-ville, à 3,8 km du golf La Marquesa, à 7,5 km de la plage de Guardamar del Segura, à 12,3 km de Torrevieja et à 39,6 km de l'aéroport d'Alicante. Tout ce dont vous avez besoin est facilement accessible, que ce soit pour vos loisirs ou votre quotidien.

Ce complexe résidentiel sécurisé dispose d'espaces verts bien entretenus, de piscines communes et de promenades, créant un environnement paisible et privé pour les résidents.

Les autres logements sont tous des appartements de plain-pied, conçus avec 2 ou 3 chambres spacieuses et 2 salles de bains modernes. Chaque unité dispose d'une cuisine ouverte et d'un salon-salle à manger lumineux qui s'ouvre sur un jardin privé magnifiquement aménagé, parfait pour la vie en plein air et les divertissements.


ALC-01038

Rojales, Espagne
