Villa Superbe villa de 4 chambres avec piscine et solarium à Orihuela

Orihuela, Espagne
depuis
$1,59M
;
45
ID: 27677
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Région
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Ville
    Orihuela

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2020

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Villa moderne de 4 chambres avec piscine et jacuzzi à Orihuela Costa

Située dans l'un des quartiers les plus prisés de la Costa Blanca, cette élégante villa offre un style de vie luxueux à Orihuela Costa. La région est réputée pour son charme méditerranéen, son dynamisme international et sa proximité exceptionnelle avec les plages, les golfs et les centres commerciaux.

Cette villa à vendre à Orihuela, dans la province d'Alicante, est facilement accessible depuis les services et commodités du quotidien. Le supermarché le plus proche est à seulement 0,7 km, une pharmacie à 1,1 km, des restaurants et cafés à 1,3 km et l'école la plus proche à 1,8 km. La plage Playa Flamenca se trouve à seulement 2,5 km, tandis que le centre commercial Zenia Boulevard est à 3,2 km. Le golf de Villamartín est à 4,5 km et le golf et country club de Las Colinas à 8,7 km. La ville côtière de Torrevieja se trouve à 10,4 km au nord, tandis que l'aéroport international de Murcie est à 51 km et celui d'Alicante à 53,6 km, offrant un accès facile aux principales destinations.

Située dans un quartier résidentiel calme et bien entretenu, cette villa à vendre à Orihuela, dans la province d'Alicante, offre intimité et tranquillité tout en étant proche d'une vie communautaire animée. Le terrain de 676 m² comprend des jardins paysagers luxuriants, une piscine style plage avec jacuzzi intégré, un solarium et un espace détente dédié, idéal pour les réceptions en plein air.

À l'intérieur, la villa est conçue pour le confort et le style, offrant 227 m² d'espace intérieur. Elle comprend un salon et une salle à manger ouverts avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres, laissant entrer la lumière naturelle. La cuisine moderne entièrement équipée s'intègre harmonieusement à la pièce de vie principale, idéale pour la vie quotidienne et les réceptions. La villa comprend quatre chambres spacieuses, chacune avec placards intégrés ou dressing, et cinq salles de bains luxueuses aux finitions haut de gamme. La propriété comprend également un solarium avec vue panoramique et un garage fermé offrant un stationnement sécurisé.


ALC-01099

Localisation sur la carte

Orihuela, Espagne
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
