Villa Superbe villa de 4 chambres avec piscine et solarium à Orihuela

Villa moderne de 4 chambres avec piscine et jacuzzi à Orihuela Costa

Située dans l'un des quartiers les plus prisés de la Costa Blanca, cette élégante villa offre un style de vie luxueux à Orihuela Costa. La région est réputée pour son charme méditerranéen, son dynamisme international et sa proximité exceptionnelle avec les plages, les golfs et les centres commerciaux.

Cette villa à vendre à Orihuela, dans la province d'Alicante, est facilement accessible depuis les services et commodités du quotidien. Le supermarché le plus proche est à seulement 0,7 km, une pharmacie à 1,1 km, des restaurants et cafés à 1,3 km et l'école la plus proche à 1,8 km. La plage Playa Flamenca se trouve à seulement 2,5 km, tandis que le centre commercial Zenia Boulevard est à 3,2 km. Le golf de Villamartín est à 4,5 km et le golf et country club de Las Colinas à 8,7 km. La ville côtière de Torrevieja se trouve à 10,4 km au nord, tandis que l'aéroport international de Murcie est à 51 km et celui d'Alicante à 53,6 km, offrant un accès facile aux principales destinations.

Située dans un quartier résidentiel calme et bien entretenu, cette villa à vendre à Orihuela, dans la province d'Alicante, offre intimité et tranquillité tout en étant proche d'une vie communautaire animée. Le terrain de 676 m² comprend des jardins paysagers luxuriants, une piscine style plage avec jacuzzi intégré, un solarium et un espace détente dédié, idéal pour les réceptions en plein air.

À l'intérieur, la villa est conçue pour le confort et le style, offrant 227 m² d'espace intérieur. Elle comprend un salon et une salle à manger ouverts avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres, laissant entrer la lumière naturelle. La cuisine moderne entièrement équipée s'intègre harmonieusement à la pièce de vie principale, idéale pour la vie quotidienne et les réceptions. La villa comprend quatre chambres spacieuses, chacune avec placards intégrés ou dressing, et cinq salles de bains luxueuses aux finitions haut de gamme. La propriété comprend également un solarium avec vue panoramique et un garage fermé offrant un stationnement sécurisé.

ALC-01099